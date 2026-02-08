La Fondazione Angelo Vassallo Sindaco Pescatore, guidata da Dario Vassallo, ha promosso a Vallo della Lucania un incontro pubblico dal titolo “Parchi Nazionali e Parco del Cilento, Vallo di Diano e degli Alburni: prospettive politiche e proposte”.

L’iniziativa ha visto la partecipazione di numerosi rappresentanti istituzionali, cittadini, associazioni ambientaliste e operatori del settore, con la conduzione affidata a Barbara Landi. L’incontro ha rappresentato un momento di confronto diretto sulle politiche ambientali e sul ruolo strategico dei Parchi nazionali e regionali come strumenti di tutela, sviluppo sostenibile e coesione delle comunità interne. Il dibattito si è concentrato su come valorizzare le aree protette, trasformandole in leve per crescita economica, innovazione culturale e occupazione giovanile, senza mai perdere di vista la salvaguardia del patrimonio naturale e storico.

Nel suo intervento Sergio Costa ha sottolineato l’importanza del contatto diretto con le comunità locali: “Chi vive stabilmente nei palazzi istituzionali rischia di allontanarsi dalla realtà. Venire qui, partire appositamente per incontrare le comunità, significa tornare a fare politica sul serio, ascoltare e costruire proposte che, mediate da chi vive questi luoghi ogni giorno, diventano più solide e realizzabili”.

Costa ha evidenziato il valore strategico dei Parchi, sottolineando che non rappresentano un vincolo allo sviluppo, ma una risorsa capace di attrarre investimenti, turismo e opportunità di lavoro, generando un modello di crescita sostenibile e partecipata. “I Parchi – ha detto – sono strumenti per mettere insieme economia, tutela e comunità, senza contrapposizioni ma con progettualità a lungo termine”.

Durante l’incontro si è discusso anche del recente ritrovamento di rifiuti interrati nel Parco del Cilento, a Roccadaspide. Costa ha richiamato la sua esperienza da Comandante della Forestale e dei Carabinieri Forestali, spiegando come fenomeni analoghi siano presenti in tutto il Paese e siano il frutto di decenni di criminalità ambientale: “Non mi meraviglia. In tutta Italia, per decenni, la criminalità ha seppellito rifiuti per fare profitti. Dove mancava attenzione e dove agiva la malavita organizzata, questo è accaduto. La risposta deve essere coordinata: da una parte le indagini, dall’altra le bonifiche. È l’unica strada per chiudere definitivamente queste ferite ambientali”.

Ha ricordato inoltre che i primi interramenti risalgono agli anni ’70 e che la legge del 2020, da lui promossa come Ministro dell’Ambiente, ha permesso di avviare concretamente le operazioni di messa in sicurezza dei siti contaminati. “Non si recuperano decenni di incuria in pochi mesi – ha precisato – ma il percorso è iniziato e non si fermerà. È nostro dovere garantire che le generazioni future erediteranno un territorio sano, sicuro e tutelato”.

Il presidente Dario Vassallo ha ribadito la visione della Fondazione: “Il Parco deve essere il collante delle aree interne. Non servono interventi sporadici o iniziative isolate, ma una progettualità seria a 5 e 10 anni, capace di restituire centralità ai territori e alle comunità. I Parchi non sono vincoli: sono opportunità straordinarie di sviluppo culturale, sociale ed economico”.

Vassallo ha sottolineato come la Fondazione continui a portare avanti il suo impegno per far sì che la politica non resti confinata nei palazzi, ma torni a dialogare con i cittadini e con chi vive quotidianamente il territorio: “Il nostro obiettivo è costruire una politica radicata nelle comunità, capace di tradurre tutela ambientale e sviluppo sostenibile in progettualità concrete”.

L’incontro ha visto anche interventi di numerosi esperti locali, rappresentanti di associazioni ambientaliste e amministratori dei Comuni del Parco, che hanno condiviso esperienze, criticità e proposte operative, sottolineando l’importanza della partecipazione civica, della formazione e della collaborazione tra istituzioni e cittadini.