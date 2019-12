Maltempo. A San Pietro al Tanagro strade allagate e torrente Setone in piena, disagi a Teggiano

Il maltempo miete danni anche nel Vallo di Diano e le piogge copiose che stanno ormai precipitando al suolo dalla notte stanno creando allagamenti in diverse arterie stradali del territorio creando tensione tra la popolazione.

In particolare a San Pietro al Tanagro sono diverse le strade allagate.

In località Scorzo l’arteria che conduce nel territorio comunale di San Rufo è letteralmente invasa dall’acqua che è entrata anche nelle abitazioni della zona causando disagi ai residenti. Problemi anche lungo la Strada Provinciale che da San Pietro al Tanagro conduce a Teggiano. L’acqua che ha saturato i canali e i terreni adiacenti si è riversata in strada e la circolazione è stata interdetta all’altezza del torrente Marza. Il percorso alternativo, libero e fruibile, è quello per Fontana Vaglio.

Anche in località Setone il torrente è in regime di piena, è esondato il corso d’acqua nei pressi della Fontana Canali ed è caduto un albero a causa della forza del vento che soffia da ore. In prossimità del torrente Setone è consigliato di usare come strada alternativa via Rimembranza.

Sul posto sono state allertate le squadre del Gruppo di Protezione Civile FATA San Pietro al Tanagro.

Disagi anche a Teggiano, dove si sono allagati terreni, cantine e garage in via Prato per lo straripamento del torrente Vione in alcuni punti. Inoltre nel centro storico il vento ha fatto cadere le tegole del Chiostro e ha abbattuto l’albero di Natale vicino all’obelisco.

– Chiara Di Miele –