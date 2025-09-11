Piogge intense e raffiche di vento si sono abbattute nella notte nel Cilento e nel Vallo di Diano.

Se nelle zone interne si è vista qualche fronda di albero invadere la carreggiata di un’arteria stradale, nel Cilento si contano i danni agli stabilimenti balneari.

In particolare a Marina di Camerota, sulla spiaggia del Troncone, ombrelloni sono stati divelti nonostante fossero chiusi, tettoie in legno sono state abbattute e ogni cosa è stata trascinata via dal vento.

Non si registrano persone ferite. Gli operatori turistici e balneari si sono messi a lavoro per ripristinare lo stato dei luoghi, laddove possibile.