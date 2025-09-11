Promuovere il comportamento etico in ambito aziendale tramite l’assegnazione di un riconoscimento: è questo lo scopo del rating di legalità.

Si tratta di un vero e proprio biglietto da visita che le aziende possono ottenere per certificare il rispetto della legalità, sottolineando il grado di attenzione riposto nella corretta gestione del proprio business.

Il rating di legalità è attribuito dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato AGCM, ha una durata di due anni dal rilascio ed è rinnovabile su richiesta.

Secondo una stima di Confesercenti Vallo di Diano sono circa 500 le aziende del territorio che potrebbero ottenerlo, ma sono solo in 35 quelle che effettivamente ne sono in possesso.

A chi si applica il rating di legalità? Come funziona? Come si può fare la richiesta per ottenerlo? Ne parliamo con la dottoressa Maria Antonietta Aquino di Confesercenti Vallo di Diano.

