Forti raffiche di vento si sono abbattute da questa mattina su tutto il Basso Cilento e il Golfo di Policastro causando molti problemi alla viabilità. Ad essere colpita maggiormente dal cattivo tempo è stata la Strada Statale 18 che attraversa l’intero Golfo di Policastro, lungo la quale due automobili, una Ford Fiesta e una Renault Megane, sono state bloccate all’altezza di Villammare, frazione di Vibonati, a causa della caduta di due alberi.

A bordo della Ford Fiesta una coppia di ragazzi che sono stati prontamente trasportati dai sanitari del 118 all’ospedale “dell’Immacolata” di Sapri per accertarsi principalmente delle condizioni di salute della ragazza incinta. Fortunatamente si è trattato solo di tanto spavento. Illeso anche l’uomo che era a bordo della Renault Megane.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Vibonati agli ordini del Maresciallo Barile e i militari del Nucleo Radiomobile coordinati dal Maresciallo Bosco.

A Sapri all’altezza del Ponte Brizzi le forti folate di vento hanno causato la caduta di un albero che ha invaso completamente la carreggiata e bloccato il traffico in entrambe le direzioni. Sul posto sono intervenuti prontamente i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Policastro che hanno rimosso l’arbusto e ripristinato la corretta viabilità.

Evacuato anche il centro commerciale “Le Ginestre” di Vibonati. Pare che il forte vento abbia causato la caduta di alcune lamiere dal tetto. Per evitare il verificarsi di incidenti, la Direzione ha fatto sgombrare lo stabile e chiuso anticipatamente.

– Maria Emilia Cobucci –