Sapri: albero abbattuto dal vento cade su un’auto in sosta davanti alla Villa Comunale

Le forti raffiche di vento che da questa mattina hanno colpito il Golfo di Policastro stanno provocando notevoli danni nella cittadina di Sapri.

Questa sera un grosso albero è stato sradicato dal vento nella Villa Comunale, in pieno centro abitato.

Fortunatamente quando si è abbattuto al suolo non era presente nessuno in zona. L’arbusto è finito su un’automobile in sosta davanti alla Villa Comunale.

I Vigili del Fuoco del Distaccamento di Policastro Bussentino hanno dovuto invece domare le fiamme che si sono sviluppate alle spalle del centro commerciale “Le Ginestre” e che, complice il forte vento, hanno rischiato di raggiungere i binari della linea ferroviaria presenti nella zona interessata dal fuoco.

– Maria Emilia Cobucci –