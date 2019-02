Maltempo e forti raffiche di vento. Il Sindaco di Sapri ordina la chiusura delle scuole

Il maltempo e, in particolar modo, forti raffiche di vento hanno causato, nella giornata di ieri, non pochi disagi in provincia di Salerno e in particolare ad essere colpita è stata la cittadina di Sapri.

Sul territorio del comune Saprese, dalla tarda mattinata di ieri, risultano essersi verificati fenomeni di caduta alberi e manti di copertura di numerosi edifici pubblici e privati e distacchi di intonaci.

Dato il perdurare della situazione, il sindaco di Sapri, Antonio Gentile, ha deciso di chiudere le scuole, di ogni ordine e grado, nelle giornate di domani, lunedì 25 febbraio, e martedì 26 febbraio.

Si raccomanda, inoltre, di limitare ai casi di emergenza l’uscita dalle proprie abitazioni, di non accedere ai parchi comunali e di segnalare ogni criticità conosciuta o richiesta di intervento ai seguenti contatti: 0973605522 – 3382704797 – ap.abbadessa@comune.sapri.sa.it

– Paola Federico –

