Maltempo e allagamenti a Salerno. I residenti di via Peluso ripuliscono i tombini intasati dai rifiuti
Le violente piogge cadute nelle ultime ore hanno creato disagi in tutta la provincia ma anche nella città di Salerno.
Qui si registra un episodio particolare in via Michele Peluso dove, a causa dei tombini non puliti ed intasati di rifiuti, la strada si è allagata rendendo difficile uscire di casa soprattutto a molti anziani che vivono lì.
È stato per questo motivo che alcuni residenti, stanchi di non ricevere aiuto, si sono adoperati per ripulire tutti i tombini presenti in strada e far defluire in questo modo l’abbondante acqua piovana che si era depositata in strada. Bottiglie di plastica e vetro, rifiuti di vario genere oltre a terriccio e fogliame non raccolti da tempo avevano completamente impedito lo scorrere regolare delle acque.
I residenti lamentano la scarsa attenzione verso una problematica che mette a rischio anche la viabilità della zona.