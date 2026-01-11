Le violente piogge cadute nelle ultime ore hanno creato disagi in tutta la provincia ma anche nella città di Salerno.

Qui si registra un episodio particolare in via Michele Peluso dove, a causa dei tombini non puliti ed intasati di rifiuti, la strada si è allagata rendendo difficile uscire di casa soprattutto a molti anziani che vivono lì.

È stato per questo motivo che alcuni residenti, stanchi di non ricevere aiuto, si sono adoperati per ripulire tutti i tombini presenti in strada e far defluire in questo modo l’abbondante acqua piovana che si era depositata in strada. Bottiglie di plastica e vetro, rifiuti di vario genere oltre a terriccio e fogliame non raccolti da tempo avevano completamente impedito lo scorrere regolare delle acque.

I residenti lamentano la scarsa attenzione verso una problematica che mette a rischio anche la viabilità della zona.