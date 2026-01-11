La Gelbison chiude senza fatica la pratica Paternò che si presenta al “Giordano” di Castelnuovo nello scomodo ruolo di fanalino di coda del girone I.

Per questo match il tecnico dei cilentani Agovino mette in campo dall’inizio l’ultimo arrivato Coscia e sempre nella mediana trovano spazio dall’inizio Uliano e Chironi.

La gara è stata sempre sotto controllo dei rossoblù dopo un solo brivido iniziale per una leggerezza difensiva che ha messo Krstevski in condizioni di calciare dalla distanza con Corriere fuori dai pali, ma la sfera esce di poco. Al 20’ la gara si sblocca grazie a Ferreira abile a vincere due rimpalli e battere Lupatelli. Passano solo 120 secondi e Liurni lascia partire un diagonale su cui Chironi mette il piede e supera per la seconda volta l’estremo isolano. Trascorrono altri tre minuti e Ferreira si guadagna il penalty che Liurni trasforma di forza per il 3-0. E di fatto in meno di mezz’ora la gara è di fatto conclusa.

Nella ripresa il tecnico dei siciliani Milesi opera un triplice cambio, ma il copione della contesa resta lo stesso con i cilentani sempre padroni del campo. Da registrare un paio di azioni di marca rossoblù con Ferreira e una da parte del Paternò che, dopo il 30′, con Ferrandino che sporca i guanti a Corriere, fino a quel momento spettatore non pagante, e si guadagna il voto in pagella con un preciso intervento. Non succede più nulla fino al triplice fischio.

La Gelbison con questi tre punti si posiziona a centro classifica e guarda alla prossima gara sul campo della Nissa uscita battuta nella sfida con la Reggina che continua la sua serie di vittorie e si avvicina sempre più alla vetta.