Tra le esperienze più entusiasmanti vissute dagli alunni del “Pisacane” di Padula in questa prima parte dell’anno scolastico si annovera il Viaggio di Mobilità Erasmus + a Dublino, in Irlanda, dall’8 al 15 dicembre, fortemente voluto dalla dirigente scolastica Paola Migaldi.

Ben 20 studenti delle classi 3Q, 4A, 4B, 4C hanno preso parte a questa incredibile esperienza accompagnati dalle docenti di Lingua Inglese Giovanna De Paola e Celeste Ianniciello.

Nel corso della permanenza a Dublino, gli studenti sono stati ospitati presso famiglie del posto: un elemento fondamentale per l’immersione linguistica e culturale.

La formazione è stata svolta presso la ATLAS Language School, istituto accreditato EAQUALS e riconosciuto ACELS (ente irlandese equivalente al British Council). Gli studenti hanno partecipato al corso “Future Skills & Work Preparation” che ha avuto l’obiettivo di sviluppare competenze comunicative in lingua inglese, Irish Culture and Communication, soft skills (collaborazione, problem solving, pensiero critico) e consapevolezza delle competenze richieste nel mondo del lavoro europeo. Le lezioni sono state interattive e basate su attività pratiche e di gruppo.

Situata alla foce del fiume Liffey, Dublino si distingue per il suo patrimonio storico, culturale e per l’atmosfera dinamica e multiculturale, offrendo un contesto ideale per un’esperienza educativa internazionale.

Nel corso della permanenza gli alunni hanno avuto modo di visitare anche la città con attività culturali e visite guidate. Entusiasmante il Walking Tour di Dublino con visite a: Molly Malone, Trinity College, Temple Bar, St. Patrick’s Cathedral, St. Stephen’s park, Dublin Castle, EPIC Museum – The Irish Emigration, visita immersiva dedicata alla storia dell’emigrazione irlandese, The Irish Whisky Museum, National Gallery.

Ugualmente entusiasmante è stata l’escursione per un’intera giornata a Howth, pittoresco villaggio costiero, con passeggiata panoramica e attività all’aria aperta ed esperienza culinaria locale (Fish & Chips). L’escursione ha favorito la socializzazione, il contatto con la natura e l’uso spontaneo della lingua inglese.

In conclusione, l’esperienza ha avuto un valore educativo davvero importante, permettendo agli studenti di migliorare le competenze linguistiche in un contesto autentico, sviluppare autonomia e spirito di adattamento, acquisire maggiore consapevolezza culturale e cittadinanza europea, vivere un’esperienza significativa di crescita personale e sociale.

Protagonisti dell’esperienza Erasmus + sono stati gli alunni della Classe 3Q Federica Annunziata, Angelo Cuozzo e Mariarita D’Anza, della Classe 4A Chiara Albanesi, Ciro Improta, Ilaria Maria Manzolillo e Francesca Vignuoli, della Classe 4B Michele Arnone, Marianna Calicchio Puglia, Lucrezia D’Ambrosio, Jennifer Paladino e Lucrezia Paternoster, della Classe 4C Samuele Paradiso, Michele Pittella, Mario Ricciardone e Pietro Vassallo e della Classe 4D Vittorio Emanuele Gavini, Gaetano Giella, Marco Luisi e Gabriele Petrosino.