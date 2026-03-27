A Sant’Arsenio servizio navetta gratuito per raggiungere gli Uffici Postali di Polla e San Pietro al Tanagro
L’Amministrazione comunale di Sant’Arsenio, guidata dal sindaco Donato Pica, avvisa la cittadinanza che il servizio navetta per gli Uffici Postali di San Pietro al Tanagro e Polla, a seguito della chiusura dell’Ufficio locale, funzionerà nel seguente modo:
- martedì 31 marzo due corse per San Pietro al Tanagro alle ore 9.30 e alle ore 11.30
- mercoledì 1° aprile, 1 corsa per l’Ufficio Postale di Polla alle ore 14.30
- giovedì 2 aprile due corse per San Pietro al Tanagro alle ore 9.30 e alle ore 11.30
Successivamente, il servizio continuerà per la sede di San Pietro al Tanagro con le due corse mattutine ogni giorno. Si precisa che la partenza avverrà davanti all’Ufficio Postale di Sant’Arsenio, per un massimo di 8 persone a corsa. Gli Uffici Comunali restano a disposizione per ogni chiarimento.