Sapri torna ad essere invasa dall’acqua. Le scuole di ogni ordine e grado del Comune oggi restano chiuse. La decisione è arrivata con un’ordinanza urgente firmata dal sindaco Antonio Gentile dopo le forti piogge che in poche ore hanno messo in seria difficoltà la viabilità cittadina.

A far scattare l’allarme è stato il rapido peggioramento delle condizioni meteo all’alba, con allagamenti diffusi che hanno reso rischiosi gli spostamenti di studenti, docenti e personale non docente. In particolare, la situazione più critica si è registrata lungo via Kennedy e nella zona di ingresso a Sapri in località San Francesco, dove l’acqua ha invaso la sede stradale. Via Kennedy risulta di fatto impraticabile, con auto costrette a fermarsi e grossi disagi per chi era già in viaggio verso le scuole o il posto di lavoro.

Problemi anche sul Lungomare Italia, soprattutto sul lato nord: le carreggiate e i marciapiedi sono stati coperti da grossi ristagni d’acqua che hanno rallentato o impedito il transito.

Una famiglia di cinque persone, tra cui un bambino, è rimasta intrappolata nella propria abitazione inondata dall’acqua nella zona di Largo San Francesco. A salvarli sono stati gli agenti della Polizia Stradale, impegnati nei controlli delle aree più colpite dal maltempo. Resisi conto della gravità della situazione, hanno immediatamente richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco di Policastro: un’azione rapida e coordinata che ha consentito di mettere tutti in sicurezza.

Le piogge intense hanno messo in sofferenza diverse altre aree della città, con punti critici e imbottigliamenti che hanno complicato ulteriormente la circolazione. A preoccupare sono anche i canali cittadini, che in più tratti sono esondati riversando ulteriore acqua sulle strade. Per motivi di sicurezza è stata temporaneamente bloccata la circolazione lungo la Strada Statale 18 nel tratto che attraversa il Lungomare Italia, con inevitabili ripercussioni sul traffico.

Oltre agli allagamenti che hanno interessato alcuni appartamenti ai piani bassi e diverse attività commerciali, non si registrano ulteriori danni o situazioni di pericolo per le persone. Restano comunque numerosi gli interventi per liberare gli accessi ad abitazioni e negozi invasi dall’acqua. A lavoro le pattuglie della Polizia Municipale, coordinate dal Comandante Antonio Abbadessa, impegnate a gestire la viabilità e a transennare le zone più critiche. In azione anche i volontari della Protezione Civile, chiamati a monitorare costantemente l’evoluzione del quadro meteo e idraulico e a supportare la popolazione in difficoltà. Attivato il COC Comunale.

A Vibonati allagato il sottopasso ferroviario lungo la Strada Provinciale 54 tra Villammare e il capoluogo: anche qui Polizia Municipale e Protezione Civile al lavoro.