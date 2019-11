Maltempo. A Pantano di Teggiano lamentele dei residenti per la strada allagata

Il maltempo che nelle ultime ore si è abbattuto sul territorio sta provocando disagi anche nel Vallo di Diano.

Le abbondanti piogge, incessanti dalla serata di ieri, stanno causando degli allagamenti in località Pantano di Teggiano. Alcuni cittadini segnalano una “situazione ingestibile” con il conseguente accumulo di acqua abbondante ai margini della strada che attraversa il centro abitato.

I residenti fanno sapere di aver più volte segnalato la situazione all’Amministrazione comunale, non solo a quella attuale ma anche alla precedente, visto che in zona si registrano allagamenti simili “da almeno 12 anni“, così come riferiscono.

– Antonella D’Alto –