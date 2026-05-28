Maggio dei Libri. Domani a Sant’Arsenio lettura e riflessione su “Il Cantico delle creature” di San Francesco
Si terrà domani venerdì 29 maggio a Sant’Arsenio l’evento “Maggio dei Libri”.
A partire dalle ore 18 nell’Aula consiliare “Nicola Costa” ci saranno letture e riflessioni sul “Cantico delle creature” di San Francesco fra spiritualità, ecologia e ambiente.
I saluti iniziali saranno affidati al sindaco di Sant’Arsenio Donato Pica e al professor Francesco Antonazzo, Presidente della Scuola Civica.
Relazionerà sul tema Mariano Alliegro dell’Ordine Francescano Secolare.