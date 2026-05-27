Furto al cimitero di Sala Consilina. Ignoti portano via una lapide, il portafiori e la lampada votiva
Ladri nel cimitero comunale di Sala Consilina.
Ignoti hanno rubato la lapide originaria dell’ossario di un defunto oltre alla foto sulla tomba, il portalampade e la luce votiva. E’ stato danneggiato anche l’impianto elettrico.
A fare l’amara scoperta ieri è stata la figlia del defunto che ha allertato le Forze dell’Ordine. Nel pomeriggio poi ha provveduto a sporgere denuncia alla Polizia Municipale.
Sembrerebbe che all’interno del cimitero sia stato messo a segno anche un altro furto.