In fumo ettari di macchia mediterranea a Lentiscosa, frazione di Camerota.

Il rogo si è sviluppato nel primo pomeriggio di ieri, estendendosi man mano e provocando danni alla vegetazione.

Continua e impegnativa l’azione dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Policastro e degli operatori della Comunità Montana che, anche con il supporto di mezzi aerei, hanno lavorato per estinguere il rogo.

L’incendio in queste ore continua ad essere monitorato.

Sconosciuta la causa dell’episodio.