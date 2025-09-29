Tanta partecipazione ieri a Caggiano in occasione della “Giornata Mondiale per il Cuore” organizzata dall’associazione GOPI Protezione Civile ODV con il patrocinio del Comune guidato dal sindaco Modesto Lamattina.

Dalla mattina al pomeriggio in Piazza Lago spazio alla prevenzione e alla salute del cuore con la misurazione del BMI, approfondimento su dipendenze, tra cui quelle da alcol e fumo, dimostrazioni di primo soccorso e della catena dei soccorsi, esempi di interventi in caso di arresto cardiaco e rianimazione.

Un appuntamento aperto a tutti per sensibilizzare sull’importanza di prendersi cura del cuore e della propria salute in generale.

“È stata una bellissima giornata che sicuramente ripeteremo. Abbiamo avuto una grande partecipazione da parte della comunità di Caggiano e di questo siamo orgogliosi – afferma Andrea Grippo, Responsabile del GOPI di Caggiano -. Nel corso dei controlli effettuati in piazza abbiamo consigliato ad una persona, in base ai valori emersi, di recarsi in ospedale e lì ne è stato disposto il ricovero in Cardiologia. Questo fa capire quanto sia importante fare prevenzione anche attraverso queste giornate aperte a tutti, perché tante persone solitamente non controllano il proprio stato di salute e partecipando a questi appuntamenti hanno l’occasione di approfondire meglio alcuni aspetti”.