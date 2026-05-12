Rocambolesco incidente a Salerno, auto si ribalta in via Allende
Rocambolesco incidente stradale questa mattina in via Allende a Salerno dove la conducente di una Fiat Punto, per cause da accertare, ha perso il controllo dell’auto per poi ribaltarsi sulla strada.
Fortunatamente l’automobilista è rimasta lievemente ferita ed è stata soccorsa dai sanitari della Croce Bianca giunti sul posto in ambulanza.
I rilievi del caso e la gestione della viabilità sono stati affidati agli agenti della Polizia Municipale, supportati dai volontari della Guardia Agroforestale Italiana.