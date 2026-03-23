Lutto nel mondo politico. Si è spento Gaspare Russo, fu Presidente della Regione Campania e sindaco di Salerno
E’ venuto a mancare a Salerno, alla soglia dei 99 anni, Gaspare Russo.
Russo è stato esponente di primo piano della Democrazia Cristiana.
Nato nel 1927, iniziò la sua carriera politica al Consiglio comunale di Salerno. Nel 1970 divenne sindaco di Salerno mettendo fine allo storico periodo di guida di Alfonso Menna.
Nel 1975 fu eletto nel Consiglio regionale della Campania dove ricoprì il ruolo di capogruppo della Democrazia Cristiana. L’anno successivo fu eletto Presidente della Regione, incarico che mantenne dal 1976 al 1979, diventando uno dei riferimenti politici più influenti del territorio. E’ stato il primo Presidente di origini salernitane a guidare la Regione Campania.
Per molti anni ha avuto un ruolo di rilievo e nel 1990 decise di ritirarsi dalla vita politica attiva.
I funerali si terranno domani, 24 marzo, alle ore 11.30 nella chiesa dei Salesiani a Salerno.