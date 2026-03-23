Auto vandalizzata nel centro di Polla. Indagini per risalire ai responsabili
Auto vandalizzata nei giorni scorsi a Polla.
Ignoti hanno rotto il finestrino posteriore di una Lancia Ypsilon, parcheggiata nei pressi di Piazza Monsignor Antonio Forte, e hanno cercato di forzare l’avviatore senza riuscirci, probabilmente nel tentativo di rubarla.
Sull’accaduto indagano i Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina che stanno raccogliendo elementi utili all’identificazione dei responsabili. Al vaglio degli inquirenti anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza fornite dalla Polizia Municipale.