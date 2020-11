Lutto nell’Arma dei Carabinieri. Strappato alla vita 35enne Appuntato Scelto della Stazione di Buonabitacolo

E’ un giorno di dolore per la Stazione Carabinieri di Buonabitacolo e per l’intera Compagnia di Sala Consilina. Una grave malattia ha strappato alla vita l’Appuntato Scelto Luca Ferraiuolo, 35enne originario di Chiaromonte, in provincia di Potenza.

Il giovane militare dal 2015 era in servizio presso la Stazione di Buonabitacolo guidata dal Maresciallo Gianni Mirabello. Lascia tra i colleghi e i suoi superiori un vuoto incolmabile e soprattutto una sentita sofferenza.

Dalla Compagnia di Sala Consilina giunge il messaggio di cordoglio espresso dal Capitano Paolo Cristinziano. “In questo momento così doloroso – afferma – la mia vicinanza va ai familiari dell’Appuntato Scelto Ferraiuolo, ai suoi colleghi e al Maresciallo Mirabello. Era un ragazzo straordinario, professionalmente brillante. L’Arma ha perso un valido uomo“.

Una notizia che ci ha sconvolto– dichiara il sindaco di Buonabitacolo, Giancarlo Guercio – L’Appuntato Ferraiuolo era conosciuto da tutti per la sua carica umana e disponibilità immensa. Io e l’Amministrazione comunale ci stringiamo alla Stazione e alla Compagnia dei Carabinieri in questo triste giorno“.

– Chiara Di Miele –