Covid. Perde la vita all’ospedale di Polla un 87enne di Caggiano risultato positivo al virus

Ha smesso di vivere dopo essere risultato positivo al Covid-19 l’87enne Vincenzo Parrella di Caggiano.

Lo sfortunato anziano, che soffriva di patologie pregresse, era ricoverato all‘ospedale “Luigi Curto” di Polla. Lascia la moglie e due figlie e tutta la comunità di Caggiano in un profondo dolore per la sua scomparsa.

La sua salma giungerà nel Cimitero di Caggiano oggi pomeriggio dove sarà benedetta alla presenza dei soli familiari. Domani, giovedì 26 novembre, alle 11 sarà celebrata una Messa in suffragio nella Chiesa del Santissimo Salvatore a Caggiano.

– Chiara Di Miele –