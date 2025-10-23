Salerno: trovato con cocaina e crack da spacciare. Pusher finisce in carcere
Nei giorni scorsi i Carabinieri della Sezione Radiomobile del NOR della Compagnia di Salerno hanno arrestato un pusher.
Si tratta di un uomo accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.
Secondo la ricostruzione dei militari dell’Arma, infatti, sarebbe stato trovato in possesso di circa 73 grammi tra cocaina e crack, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della droga.
L’arrestato è stato tradotto in carcere a Fuorni.