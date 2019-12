Luna e Venere. Stasera occhi al cielo per ammirare l’ultima congiunzione del decennio

A partire dalle 18.30 di oggi si potrà osservare lo spettacolo astronomico della congiunzione tra la Luna e Venere. Si tratta dell’ultima congiunzione dell’anno e quindi, in questo caso anche del decennio.

Il pianeta e il satellite si incontreranno nella costellazione del Capricorno e per ammirare lo spettacolo non occorrerà altro che volgere lo sguardo all’orizzonte in direzione Sud-Ovest. I due astri non saranno vicini ma la luminosità del pianeta renderà comunque lo spettacolo imperdibile. I protagonisti saranno quindi il pianeta che prende il nome dalla dea dell’amore e una falce di Luna crescente.

La congiunzione è già stata parzialmente visibile nel tardo pomeriggio di ieri ma lo spettacolo vero e proprio andrà in scena soltanto oggi.

La prima congiunzione del 2020 è, poi, prevista per il 12 gennaio e ad essere interessati in quel caso saranno Saturno e Plutone.

– Paola Federico –