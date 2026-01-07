Battipaglia: è ai domiciliari ma nasconde in casa la droga da spacciare. Arrestato
Nei giorni scorsi gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Battipaglia hanno arrestato un pregiudicato, già sottoposto ai arresti domiciliari, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.
Secondo la ricostruzione della Polizia Giudiziaria, in seguito ad una perquisizione domiciliare l’uomo sarebbe stato trovato in possesso di 37,26 grammi di cocaina e di 151,19 grammi di hashish.
Aveva inoltre quattro bilancini elettronici, vario materiale per confezionare la droga e 1.200 euro in contanti.