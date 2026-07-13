Controlli dei Carabinieri nel Vallo di Diano contro l’uso di droga e il porto abusivo di armi. Scattano denunce e sequestri
I Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina, agli ordini del Capitano Veronica Pastori, sono sempre a lavoro per presidiare il territorio di competenza e garantire la sicurezza dei cittadini.
Negli ultimi giorni sono stati numerosi i controlli effettuati in diverse località del Vallo di Diano per reprimere soprattutto il fenomeno del consumo di sostanze stupefacenti tra i giovani e il porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere.
Numerosi i sequestri di droga e di coltelli effettuati dai militari dell’Arma.
Sono dunque scattate le denunce all’Autorità Giudiziaria per violazione dell’articolo 4 della Legge n. 110/1975 che vieta il porto senza giustificato motivo di armi e oggetti atti ad offendere fuori dalla propria abitazione e le segnalazioni per violazione dell’articolo 75 del Testo Unico Stupefacenti sull’uso personale di sostanze.
I controlli proseguiranno nelle prossime settimane, anche in vista di un maggiore afflusso di persone nei luoghi di aggregazione durante il periodo estivo.