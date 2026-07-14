La Questura di Salerno prosegue con costanza l’attività di prevenzione e contrasto all’immigrazione irregolare, attraverso un’azione coordinata tra l’Ufficio Immigrazione e l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, finalizzata ad assicurare il rispetto della normativa vigente e a garantire elevati livelli di sicurezza sul territorio provinciale.

L’attività è stata sviluppata mediante mirati servizi di controllo del territorio, verifiche amministrative e accertamenti finalizzati all’individuazione di cittadini stranieri irregolarmente presenti sul territorio nazionale, con particolare attenzione alle aree maggiormente interessate dalla presenza di cittadini extracomunitari. Nel corso dei servizi, gli equipaggi della Squadra Volante hanno identificato numerosi cittadini stranieri, effettuando gli accertamenti di rito attraverso le banche dati in uso alle Forze di Polizia e segnalando all’Ufficio Immigrazione le posizioni risultate irregolari per i conseguenti adempimenti di competenza.

L’Ufficio Immigrazione ha quindi definito le singole posizioni amministrative, adottando i provvedimenti previsti dalla normativa in materia di immigrazione nei confronti dei cittadini stranieri privi di un valido titolo di soggiorno o destinatari di provvedimenti di espulsione.

Complessivamente sono stati identificati 317 cittadini stranieri, mentre 15 persone sono state accompagnate presso i Centri di Permanenza per il Rimpatrio (CPR) per la successiva esecuzione delle procedure di allontanamento. Sono stati inoltre eseguiti 17 provvedimenti di espulsione dal territorio nazionale.

L’efficacia dell’attività svolta è il risultato della costante collaborazione tra il personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, impegnato quotidianamente nel controllo del territorio, e quello dell’Ufficio Immigrazione che cura gli adempimenti amministrativi e l’esecuzione dei provvedimenti previsti dalla legislazione vigente.

L’azione della Polizia di Stato proseguirà senza soluzione di continuità attraverso servizi mirati e controlli capillari, nell’ottica di garantire il rispetto della legalità, il regolare governo dei flussi migratori e la tutela della sicurezza pubblica, assicurando il puntuale contrasto ai fenomeni di immigrazione irregolare nel pieno rispetto delle garanzie previste dall’ordinamento.