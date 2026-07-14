Teggiano aderisce alla IV Giornata nazionale della Sacra Spada dell’Arcangelo, in programma il 29 agosto a Monte Sant’Angelo, in provincia di Foggia.

La comunità parrocchiale guidata dal reverendo don Angelo Fiasco, infatti, in collaborazione con il Comitato Festa di San Michele Arcangelo di Teggiano presieduto da Paolo Giardullo e con l’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Michele Di Candia, partecipa a questa importante iniziativa che rappresenta un evento unico nel panorama religioso.

Sabato 29 agosto, infatti, nella cittadina pugliese di Monte Sant’Angelo, l’intera comunità di Teggiano sarà chiamata a partecipare ad una iniziativa culturale e religiosa che rappresenta un appuntamento simbolico per tutte le comunità devote all’Arcangelo San Michele.

“Si tratta di un evento straordinario che unisce fede, tradizione e cultura che coinvolge enti, comunità ed istituzioni religiose – riferisce l’avvocato Marco Mea, del Comitato Festa di San Michele Arcangelo di Teggiano – Come devoti dell’Arcangelo Michele, impegnati da anni nella valorizzazione e nella divulgazione del culto micaelico nella nostra comunità, siamo ben lieti di partecipare a questo evento che rappresenta un momento di profonda spiritualità”.

La Giornata nazionale della Sacra Spada dell’Arcangelo è promossa da “I Sacri Luoghi dell’Arcangelo Michele”, rete micaelica nazionale, ideata dal Centro Culturale Studi Storici di Olevano sul Tusciano.