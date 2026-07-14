Una nuova operazione della Polizia Penitenziaria per il contrasto alla diffusione di droga si è registrata nel carcere di Salerno.

Gli agenti sono intervenuti al secondo piano della Prima Sezione, dove hanno trovato dell’hashish nascosta nei congelatori di uso comune, poi sequestrato. Non è la prima volta che quella sezione è sottoposta a controlli per motivi legati all’uso e consumo di droga.

A rendere noti i fatti, il consigliere nazionale Osapp – Polizia Penitenziaria Emilio Fattorello che rimarca le condizioni critiche in cui operano i poliziotti.

“E’ critica la carenza organica e anche la gestione è al di sotto dei limiti minimi di sicurezza – ha commentato il consigliere -. La situazione è aggravata dal piano ferie in corso, come già denunciato in analoghe circostanze che impongono una media mensile di oltre 5000 ore di lavoro straordinario al personale impiegato con turni di servizi irregolari”.