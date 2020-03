Un imprenditore che cresce anche grazie al territorio in cui opera dà una mano alla sua terra quando questa si trova in difficoltà. E’ da questo principio importante che prende forma anche la solidarietà dei tanti che in questi giorni stanno effettuando donazioni all’ospedale “Luigi Curto” di Polla o ai Comuni per affrontare al meglio l’emergenza dovuta al contagio da Coronavirus.

Carmine Cardinale, noto imprenditore di Teggiano e amministratore della Cardinale Group, è un uomo che non si è mai tirato indietro quando la sua terra ha avuto necessità di un supporto, quando la comunità valdianese ha chiesto una mano. Anche questa volta ha risposto “Presente!” al grido d’aiuto che si innalza da un comprensorio colpito dal virus e dal presidio ospedaliero che lotta ogni giorno per sconfiggerlo.

Così è stata effettuata a nome della Cardinale Group una donazione al “Curto” consistente in 500 tute monouso per medici ed operatori sanitari impegnati nell’emergenza e 80 litri di igienizzante che, purtroppo, in queste settimane sembra essere andato a ruba ed è di difficile approvvigionamento. Il materiale è stato consegnato nelle mani del Direttore Sanitario Luigi Mandia, grato di quanto viene donato all’ospedale. “Ringrazio per questi gesti di solidarietà che giungono dal territorio – afferma il dottor Mandia – e che ci spingono a ben sperare in questo periodo difficile“.

Ancora una volta, dunque, la sensibilità di un imprenditore valdianese aggiunge un tassello prezioso nella lotta contro il nemico invisibile Covid-19.

Nei giorni scorsi altre donazioni sono giunte al “Curto” (in particolare ventilatori polmonari) da parte della Banca Monte Pruno e della Fondazione Monte Pruno, dell’amministratore di Diangas, Cono Morello, e del Lions Club Tanagro-Polla-Teggiano presieduto dall’imprenditore Giuseppe Curcio.

– Chiara Di Miele –