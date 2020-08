L’Ordine dei Veterinari di Salerno contro l’abbandono degli animali con l’iniziativa #portamiconte

Continua la sensibilizzazione contro l’abbandono degli animali da parte dell’Ordine dei veterinari di Salerno con la campagna #portamiconte.

In questo periodo di vacanze diventa forte il problema degli animali abbandonati. Gli amici a quattro zampe, che magari sono stati accolti per diversi mesi in una famiglia, diventano un “ingombrante fardello” di cui liberarsi.

Per cani e gatti l’abbandono è l’inizio di un incubo che li condurrà nella maggior parte dei casi a morire per fame, sete, ad essere coinvolti in incidenti stradali, diventare vittime di maltrattamenti o della malavita organizzata per l’addestramento dei cani da combattimento.

Per sensibilizzare sarà possibile, durante le vacanze estive, scattare un selfie in compagnia del proprio amico fidato e pubblicarlo nell’evento facebook “Durante le vacanze scatta un selfie con il tuo amico a 4 zampe” usando l’hashtag #portamiconte.

– Claudia Monaco –