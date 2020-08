Da San Pietro al Tanagro a Venezia. L’hairstylist Liliana Tierno alla 77^ Mostra Internazionale del Cinema

E’ una convocazione importante e prestigiosa quella che vede come protagonista l’hairstylist di San Pietro al Tanagro Liliana Tierno, titolare del Salone “Oasi di Bellezza“.

A settembre la professionista valdianese parteciperà alla 77^ Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia per dare assistenza ai talent e agli ospiti nella Hollywood Celebrities Lounge della Mostra del Cinema più importante del Paese.

Liliana Tierno sarà a Venezia insieme ai Mix Art, il gruppo di acconciatori e make up artist di cui fa parte da tempo, presieduto da Irene Quaglia. E’ stata selezionata per far parte degli 8 professionisti del gruppo convocati per rendere il proprio prezioso supporto ai personaggi del mondo del cinema e dello spettacolo ospiti del prestigioso appuntamento dedicato all’arte cinematografica.

Non è la prima volta che l’hairstylist di San Pietro al Tanagro mette in mostra le sue brillanti capacità nel corso di eventi importanti. Sono tanti gli attori, le attrici, le soubrette e i cantanti che Liliana ha pettinato negli ultimi anni, tra cui i personaggi presenti al Festival di Sanremo.

Liliana Tierno annuncia la sua prossima avventura a Venezia ai microfoni di Ondanews.

– Chiara Di Miele –