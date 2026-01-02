Per rafforzare i servizi ludico-ricreativi a favore dell’infanzia, su proposta dell’assessore allo Sviluppo Economico Francesco Cupparo, la Giunta regionale della Basilicata ha approvato due avvisi pubblici, “Un Parco in ogni Comune” e “Giochi all’aria aperta”.

Il primo intende promuovere interventi finalizzati alla realizzazione, ammodernamento o adeguamento di spazi ludico-ricreativi indoor, parchi gioco e spazi verdi in aree di proprietà comunali (outdoor), con particolare attenzione ai parchi gioco inclusivi.

“L’iniziativa – spiega Cupparo – ha l’obiettivo di favorire l’integrazione e la socializzazione comunitaria, valorizzare il territorio e migliorarne la fruizione o promuovere l’accessibilità e l’inclusione sociale, dotare anche i territori delle aree interne o comunque più marginali e periferici di infrastrutture e spazi ludico-ricreativi, garantire un sano sviluppo cognitivo e sociale dei bambini“.

La dotazione finanziaria complessiva è pari a 3.275.000 euro a valere sui fondi FSC 2021- 2027. I soggetti destinatari sono i Comuni della regione proprietari di aree e strutture pubbliche che intendono realizzare, ammodernare o adeguare spazi ludico-ricreativi indoor, parchi gioco e spazi verdi pubblici da attrezzare per attività ludico-ricreative. Il contributo concedibile a valere sull’avviso è pari a massimo 150.000 euro per ciascuna operazione candidata. Nell’ambito di questo limite il contributo concedibile è pari al 100% delle spese ammissibili per la realizzazione degli interventi. Ciascuna operazione candidata deve prevedere un importo minimo pari a 30.000 euro.

L’avviso “Giochi all’aria aperta” prevede contributi per la creazione e l’ampliamento di spazi attrezzati in aree esterne destinati ai privati che offrono servizi per la prima infanzia di nido, micro-nido, sezioni primavera e ludoteca. “Questa misura – evidenzia Cupparo – intende rafforzare l’offerta dei servizi educativi sul territorio regionale attraverso la concessione di contributi ai soggetti privati autorizzati, ai sensi della D.G.R. n. 194/2017, dal Comune dove erogano i servizi educativi per la prima infanzia di nido e micro nido (bambini tra 3 e 36 mesi di età), sezioni primavera (bambini tra 24 e 36 mesi) e servizi educativi di ludoteca, finalizzati alla creazione, all’ampliamento e alla riqualificazione di spazi attrezzati in aree esterne”.

L’avviso ha l’obiettivo di ridurre i divari nell’offerta di servizi educativi per la prima infanzia, con particolare riferimento agli asili nido, e quello di migliorare la qualità complessiva del sistema. La creazione e l’ampliamento degli spazi attrezzati nelle aree esterne a disposizione dei bambini ha l’obiettivo di promuoverne lo sviluppo psico-fisico, cognitivo, affettivo e sociale all’interno delle strutture dedicate alla prima infanzia, anche per garantire pari opportunità di educazione, istruzione, cura, relazione e gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali.