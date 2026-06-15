A 46 anni con la voglia di allenarsi e vincere ancora. Si racchiude in questo concetto l’ultima impresa sportiva di Luciano Latempa di Sala Consilina che ieri ha conquistato titoli importanti al XV Grand Prix Open Partenope di Body Building a Napoli.

Latempa pratica questo sport da molti anni, guidato dal coach irpino Gilberto Cirillo. Dopo un infortunio che lo ha costretto ad un riposo forzato lontano dalle gare, con costanza e impegno non si è arreso e ieri è ritornato a calcare il palco delle grandi competizioni insieme ad atleti di eccellente livello.

Il 46enne valdianese ha conquistato il primo posto del podio nella categoria Body Building over 40 e si è distinto anche nella categoria Body Building fino a 80 kg. Continuerà nelle prossime gare che si terranno il 21 giugno a Castelmezzano, in provincia di Potenza, e il 1° luglio a Sapri.

Intanto si gode il successo ottenuto in terra partenopea dopo uno stop lungo alcuni mesi e afferma con orgoglio: “Non mi arrendo perché la vita mi deve ancora un sogno”.