Ieri a Sala Consilina i Carabinieri della locale Compagnia, diretti dal Capitano Veronica Pastori, hanno eseguito un’ordinanza di applicazione della misura cautelare di custodia in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Lagonegro, su conforme richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di un 52enne del posto indagato per tentato omicidio doloso aggravato dall’odio razziale.

Secondo l’ipotesi accusatoria, l’uomo avrebbe colpito alla testa con un oggetto contundente un 37enne originario della Nigeria causandogli una frattura sulla parte frontale del cranio. All’origine della vicenda, avvenuta nel dicembre del 2025 a Sala Consilina, vi sarebbe un alterco accaduto poco prima tra la vittima e un anziano del posto. Il presunto aggressore, estraneo al diverbio, sarebbe intervenuto per colpire il 37enne, allontanandosi immediatamente dopo a bordo della sua auto.

Le attività di indagine svolte dal Nucleo Operativo comandato dal Luogotenente Carica Speciale Fabrizio Piantanida, sotto la direzione e il coordinamento della Procura di Lagonegro, hanno permesso di acquisire gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato. Al termine delle attività di esecuzione dell’ordinanza applicativa di misura cautelare, l’uomo è stato trasferito nel Carcere di Salerno.

Nel corso della perquisizione a carico del 52enne è stato sequestrato un coltello.

Gli addebiti provvisori, contestati nell’attuale fase delle indagini preliminari, dovranno trovare riscontro in dibattimento e nei successivi gradi di giudizio. La responsabilità penale dell’indagato sarà accertata solo all’esito del giudizio con sentenza penale irrevocabile.