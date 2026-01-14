Dopo le fatiche di campionato lo Sporting Sala Consilina, prima di osservare come tutte le squadre il mese di sosta per dare spazio alla Nazionale di Samperi impegnata nell’Europeo, è stato chiamato alle fatiche della Coppa Divisione con la gara degli ottavi sul campo “Pala Pinto” dei pugliesi del Just Mola, compagine di serie B e l’obiettivo di accedere ai quarti è stato centrato con una vittoria rotonda 5-1.

Per questa sfida, come da regolamento, il team gialloverde del tecnico Felipe Conde ha potuto schierare solo uno straniero e la scelta è ricaduta su Vidal, che era stato tenuto a riposo nella trasferta sul campo della Meta Catania, per cui c’è stato spazio per gli italiani e i formati. A difendere i pali Lepre, ma spazio anche a tutti gli altri: il capitano Carducci, Baroni, Fatiguso, Foti e anche gli under come De Riggi.

Una gara giocata davanti a un pubblico numeroso che lo Sporting Sala Consilina ha sbloccato dopo poco più di tre minuti con Foti, ma la reazione dei padroni di casa viene premiata dalla marcatura di Pavone dopo soltanto 180 secondi che riequilibra la contesa per il momentaneo 1-1. Al 13’ nuovo vantaggio per i gialloverdi e nello score dei marcatori mette la sua griffe ancora Foti e sul 2-1 per il team caro ai cugini Antonio e Giuseppe Detta si va al riposo.

Nella ripresa lo Sporting prende il largo: entra in scena Fatiguso, il quale come Foti realizza una doppietta, poi a calare il pokerissimo ci pensa il promettente De Riggi, che firma il definitivo 5-1 con cui si chiude il match.

Soddisfazione per questa affermazione è stata espressa dal presidente Giuseppe Detta: “Una vittoria meritata che ci fa rimanere in corsa anche in questa competizione e conferma il buon momento che sta vivendo la squadra dopo aver conquistato anche la prestigiosa qualificazione da testa di serie nella Final Eight di Coppa Italia”.

Lo Sporting Sala Consilina con questa vittoria in terra pugliese con il Mola stacca il pass per i quarti dove troverà una tra Cosenza o Catania. Il prossimo impegno in Coppa Divisione è in programma martedì 3 marzo.