Potenza: perde il controllo dell’auto e si ribalta, donna ferita
Perde il controllo dell’auto e si ribalta in strada. E’ accaduto ieri sera ad una donna alla guida della sua Volskwagen in via Ciccotti a Potenza.
Per cause da accertare la sventurata conducente non è riuscita a gestire il veicolo che si è ribaltato su di una fiancata. A soccorrerla i sanitari del 118 Basilicata Soccorso che l’hanno trasportata in ospedale per le cure del caso.
Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco del locale Comando Provinciale.
Rilievi affidati agli agenti della Polizia Locale che hanno anche gestito il traffico che ha subito dei rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso e di rimozione dell’auto.