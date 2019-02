Lo spettacolo della Superluna. Tutti con gli occhi al cielo per osservare il satellite più brillante

Tutti con gli occhi al cielo questa sera per assistere ad uno degli spettacoli più affascinanti offerti dalla Luna che risulta essere la più brillante del 2019. La Superluna di oggi si trova ad una distanza minima dalla Terra, il cosiddetto “perigeo“, a circa 356.761 km da noi. Per questo motivo appare ai nostri occhi come enorme.

La differenza di diametro rispetto ad una Luna piena normale è del 7%, mentre la luminosità è del 30% in più. In Italia l’evento astronomico è visibile da dopo le 17, momento in cui la Luna è sorta.

Un’altra Superluna è apparsa a gennaio con un perigeo più distante (583 km più lontan0), ma con un’eclissi lunare totale che è stata visibile negli USA e nell’America del Sud. La terza e ultima Superluna del 2019 sarà visibile il 19 marzo, quando la distanza del perigeo sarà raggiunta un giorno e cinque ore prima della luna piena.

Anche nel Vallo di Diano la Superluna sta incantando tutti che, armati di smartphone ma anche di attrezzature più adatte, stanno assistendo ad uno degli spettacoli più particolari dell’astronomia.

– Chiara Di Miele-