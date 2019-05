Lo scrittore Paolo Manzione di Teggiano ospite del Salone Internazionale del Libro a Torino

Paolo Manzione, scrittore di Teggiano, è stato tra gli ospiti del Salone Internazionale del Libro di Torino. L’autore valdianese ha partecipato al rinomato e prestigioso evento dedicato alla lettura con il suo libro “I sentieri dell’universo“, un romanzo che narra di una storia d’amore realmente accaduta e molto travagliata.

Il rapporto che lega i protagonisti, Cono e Ninetta, due giovani innamorati di Teggiano ma contrastati dai genitori di lui a causa della differenza di status sociale. La giovane, infatti, pur se ricca di valori è però orfana di guerra e quindi povera, a differenza della famiglia benestante di Cono. Il matrimonio tra i due innamorati viene impedito dal padre di lui che lo minaccia anche di morte. Cono decide quindi, nell’immediato dopoguerra, di emigrare in un Paese lontano abbandonando la sua famiglia e il suo paese. Arriva in Brasile e invia la procura di matrimonio a Ninetta delegando un suo cugino. Ma la madre della giovane non mantiene il segreto in merito al matrimonio per procura e comunica ai genitori dello sposo quello che sta accadendo. Così questi distruggono nel fuoco la procura e impediscono ancora una volta l’unione tra i due giovani innamorati.

“Il Salone Internazionale del Libro di Torino è una mescolanza di cultura, quella cultura che non considera frontiere, o confini, steccati, è l’evento del sapere, della conoscenza, dove i confini, le divisioni si perdono, diventano invisibili – spiega Manzione di ritorno dall’esperienza torinese – Penso che non sia una fiera del libro ma un evento culturale che porta lontano, un ponte fra popoli diversi, di diverse culture. In un luogo favorevole a questi incontri, nella città delle sfide, in una sede di considerevole grandezza, con ospiti importanti, una marea di visitatori alla ricerca del sapere, centinaia di espositori, tanti gruppi di lavoro dedicati a seminari, presentazioni, incontri. Una giornata piacevole vissuta in un posto da sogno, nella cultura, fra uomini giusti, per orientare pensieri e riflessioni, per eliminare il limite del confine“.

– Chiara Di Miele –