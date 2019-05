Atena Lucana: domani la celebrazione della prima Charter Night del Leo Club Vallo di Diano

Domani, venerdì 17 maggio, alle ore 19.00 ad Atena Lucana, presso il ristorante Borgo Lucano, alla presenza del Governatore del Distretto 108 YA, Paolo Gattola, ed il Presidente del Distretto Leo 108 YA, Pasquale Carbone, sarà celebrata la I Charter Night del Leo Club Vallo di Diano.

La nascita del Leo club, sponsorizzata dai tre clubs Lions presenti sul territorio, Sala Consilina-Vallo di Diano, Teggiano-Polla-Tanagro e Padula-Certosa San Lorenzo, darà ai giovani coinvolti l’opportunità di crescere e di offrire il proprio contributo, sia a livello individuale che collettivo, come membri responsabili della comunità valdianese. Mettendosi in gioco, sin dall’inizio i soci destineranno il proprio tempo libero ad attività di servizio per la collettività, partecipando in maniera fattiva a sostenerne le persone più deboli e condividendo ideali di amicizia, generosità e solidarietà. Con il coordinamento dei Lions, i soci Leo saranno preparati ad affrontare le sfide tipiche del processo di crescita della società.

Il club è composto da 23 giovani soci fondatori più che motivati a lasciare un segno positivo e tangibile del proprio impegno.

Dopo la cerimonia seguirà una conviviale che offrirà ai ragazzi la possibilità di farsi conoscere quali giovani speranze dello spirito solidaristico.

– Paola Federico –