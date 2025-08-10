Momenti di tensione ieri a Rimini, dove si è verificata una lite tra un anziano originario della provincia di Pesaro ma residente a Santarcangelo e un 28enne di Oliveto Citra.

Per cause da chiarire, ma apparentemente futili, nei pressi del Tempio Malesiano i due avrebbero iniziato a discutere quando all’improvviso il giovane avrebbe estratto un paio di forbici e inferto dei fendenti all’88enne, ferendolo gravemente all’addome.

Subito dopo l’aggressione l’aggressore si è dato alla fuga ma è stato immediatamente rintracciato e fermato da una pattuglia dei Carabinieri intervenuta dopo essere stata richiamata dai presenti che avevano assistito alla scena: il giovane è stato arrestato per tentato omicidio.

I militari, successivamente, hanno recuperato l’arma bianca utilizzata e gettata nei pressi del luogo dell’accaduto.

La vittima è stata trasportata presso il Pronto Soccorso “Infermi” di Rimini, in prognosi riservata. L’aggressore invece, dichiarato in stato di arresto su disposizione della Procura della Repubblica di Rimini, è stato tradotto presso la locale Casa circondariale.