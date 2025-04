Momenti di tensione ieri pomeriggio in un condominio di via Gagarin ad Eboli dove si è consumata una violenta lite tra parenti.

Sembrerebbe che la contesa sia nata tra cinque persone, probabilmente per motivi legati ad un’eredità.

Una donna e suo figlio sono finiti in ospedale a causa delle percosse e dell’utilizzo di uno spray urticante. Soccorsi dai sanitari del 118, sono stati trasportati al “Maria Santissima Addolorata” per le cure del caso. Fortunatamente le loro condizioni non sarebbero preoccupanti.

A causa dello spray anche altre tre persone hanno dovuto fare ricorso alle cure dei medici in Pronto Soccorso.

Sul posto sono stati allertati ad intervenire i Carabinieri della locale Compagnia ai quali toccherà fare luce sui motivi scatenanti della lite e trovare eventuali responsabili contro cui procedere.