Tragico incidente all’alba di questa mattina sul Raccordo autostradale Sicignano-Potenza, direzione Salerno.

Un’autocisterna, che trasportava cemento in polvere, per cause da accertare è finita fuori strada tra l’uscita di Potenza ovest e la zona industriale di Tito. Nell’impatto, purtroppo, ha perso la vita l’autista, un 56enne di Potenza.

Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco di Potenza che hanno proceduto ad estrarre la vittima dall’abitacolo.

Presenti sul posto anche gli agenti della Polizia e i sanitari del 118.

La strada è stata chiusa per permettere la rimozione del veicolo coinvolto.