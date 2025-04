Cade dalle scale e finisce in coma ricoverato in ospedale. E’ quanto accaduto nei giorni scorsi ad un uomo di San Gregorio Magno che, secondo le prime ricostruzioni, si era recato in palestra per una seduta di riabilitazione.

Per cause da accertare lo sventurato è caduto dalle scale riportando un grave trauma cranico. I sanitari del 118, giunti sul posto, lo hanno inizialmente condotto all’ospedale di Oliveto Citra.

A causa della gravità delle ferite riportate in seguito alla caduta i medici hanno disposto il suo trasferimento all’ospedale “Ruggi” di Salerno dove, in condizioni di coma, è stato ricoverato nella Neurochirurgia.

La prognosi attualmente rimane riservata.