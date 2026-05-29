Camion perde il carico nei pressi dello svincolo di Battipaglia dell’A2 del Mediterraneo.

E’ accaduto questa mattina quando il mezzo pesante, per cause da verificare, ha disperso sull’asfalto le angurie che stava trasportando causando disagi al traffico. Fortunatamente non si sono registrati incidenti.

Sul posto prontamente sono giunte le squadre Anas per ripristinare il tratto e provvedere alla rimozione della frutta dispersa.

Presenti anche gli agenti della Polizia Stradale.