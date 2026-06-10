L’Istituto Omnicomprensivo Statale di Polla ha dato vita a una giornata indimenticabile che ha unito generazioni diverse, dagli studenti dell’IPSSAS ai piccolissimi alunni della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria, accompagnati con entusiasmo dalle loro famiglie.

Nel corso dell’iniziativa, sostenuta da diversi partner che l’hanno resa speciale, nonché dalla Dirigente Scolastica Carmela Taglianetti, dalla sua Vice Annalisa Di Gruccio, dalla Direttrice amministrativa Filomena Di Maio, dalla Referente di Plesso dell’IPSSAS Daniela Antonacchio, dalla Referente Orientamento Teresa Amodeo, dalle Referenti di Plesso della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria Cinzia Crusco, Pina Leopardi, Rosa Macchia e Maria Castelli, dall’assistente tecnico Carmine Giordano e dai collaboratori scolastici Domenico Setaro e Francesco Marmo, gli alunni e gli studenti della scuola di Polla hanno dato vita, tra le tante iniziative, anche ad elaborati percorsi didattici, scientifici e motori e a momenti dedicati alla salute bio-psico-sociale.

“E’ stata una giornata davvero speciale – ha riferito la Dirigente Carmela Taglianetti – e voglio cogliere l’occasione per ringraziare tutte le associazioni sportive che hanno partecipato, la sezione locale della Croce Rossa, il Centro Trasfusionale dell’ospedale ‘Luigi Curto’, i docenti ed il personale ATA, nonché il sindaco di Polla Massimo Loviso e tutta l’Amministrazione comunale per aver sostenuto, incoraggiato e patrocinato con entusiasmo l’organizzazione di questa importante manifestazione. Un ringraziamento infinito va inoltre alla Polizia Municipale di Polla per aver garantito la sicurezza e la perfetta gestione della viabilità durante l’evento”.

“Il più grande ringraziamento, però,- ha concluso Taglianetti – va a tutti i nostri alunni che con il loro travolgente entusiasmo, la loro energia e la loro partecipazione attiva hanno reso questa giornata memorabile. Sono loro il volto più bello e radioso della nostra scuola”.