Si terrà venerdì 12 giugno dalle ore 9.30 alle 16.30, presso il Polo Bibliotecario di Potenza in via Don Minozzi, l’evento finale del Progetto FAMI 1082 M.I.M.E.S.I. – Minori Immigrati: Empowerment e Strategie d’Inclusione.

Il progetto, promosso dalla Prefettura – U.T.G. di Potenza in collaborazione con la Cooperativa Sociale ISKRA, è finanziato nell’ambito del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2021-2027 e interviene sul rafforzamento del sistema territoriale dei servizi rivolti ai minori cittadini di Paesi terzi in condizioni di vulnerabilità psicosociale.

L’incontro conclusivo sarà un’occasione di restituzione pubblica del percorso realizzato, con la presentazione delle principali azioni progettuali, dei risultati conseguiti e delle ricadute prodotte sul territorio. Al centro della giornata vi saranno i temi dell’inclusione, della presa in carico integrata, della formazione degli operatori, della mediazione, dell’orientamento e del raccordo tra istituzioni, scuola, servizi pubblici, enti del Terzo Settore e rete territoriale.

I lavori si apriranno alle ore 9.30 con i saluti istituzionali. È previsto l’intervento del Prefetto Roberta Lulli, Direttore Centrale per le Politiche Migratorie e Autorità FAMI, in collegamento da remoto, del dottor Marco Madeo, Viceprefetto Aggiunto della Prefettura di Potenza, della dottoressa Anna Dell’Aquila, del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata. A seguire Umberto Sessa, Presidente della Cooperativa Sociale ISKRA, introdurrà i lavori della giornata. L’équipe multidisciplinare di progetto presenterà, poi, le principali azioni realizzate e le ricadute positive generate sul territorio.

Dalle ore 11.30 si svolgerà il workshop laboratoriale “L’occupabilità dei MSNA: sfide e potenzialità verso il mercato del lavoro”, condotto dalle formatrici Monica D’Angelo, Tania Masuri e Margherita Valori. Il laboratorio affronterà il tema dell’inserimento socio-lavorativo dei minori stranieri non accompagnati come processo complesso che intreccia progetto di vita, orientamento, competenze, autonomia, tutela e accesso alle opportunità formative e lavorative. Il workshop proseguirà nel pomeriggio, dopo la pausa pranzo, con una seconda sessione di lavoro partecipativo. L’obiettivo è favorire lo scambio tra operatori, istituzioni e servizi territoriali, valorizzando strumenti concreti e pratiche operative utili ad accompagnare i percorsi di autonomia dei giovani con background migratorio.

L’evento è rivolto a istituzioni, enti pubblici, scuole, servizi sociali e sanitari, Centri per l’Impiego, operatori dell’accoglienza, enti del Terzo Settore, professionisti, associazioni e cittadini interessati ai temi dell’inclusione, della tutela dei minori, dell’orientamento e delle politiche di integrazione.

La partecipazione ampia della comunità territoriale rappresenta un elemento centrale per consolidare il lavoro svolto e rafforzare una rete capace di rispondere in modo coordinato, competente e sostenibile ai bisogni dei minori stranieri e dei giovani in transizione verso l’autonomia.

Per informazioni e conferme di partecipazione telefonare al numero 339-1448687 o scrivere all’email progettomimesi.potenza.iskra@gmail.com