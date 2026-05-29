“Dottore, sono le dieci del mattino e mi sento già finito”.

Quando una persona mi dice questa frase al banco, quasi sempre lo fa con un’espressione mista tra stanchezza e rassegnazione. Perché la cosa più frustrante non è essere stanchi la sera. È sentirsi senza energia quando la giornata è appena iniziata. Ed è una situazione che vedo sempre più spesso in persone che, teoricamente, dormono abbastanza.

Molte persone pensano che dormire e recuperare siano la stessa cosa. In realtà non è così. Puoi dormire molte ore e non recuperare davvero. Il corpo può restare in tensione anche durante la notte e quando questo succede il sistema nervoso non riesce mai a fare quel lavoro profondo di rigenerazione di cui avrebbe bisogno.

Il primo errore che vedo fare quasi sempre è cercare di compensare la stanchezza aumentando gli stimoli. Più caffè, più zuccheri, integratori presi a caso, bevande energetiche. Apparentemente aiutano, ma spesso peggiorano il problema perché costringono ancora di più un sistema già sotto pressione.

Il corpo non si esaurisce solo per il lavoro fisico. Anche il sovraccarico mentale consuma energia reale.

Quando il cervello resta continuamente in stato di attivazione, il sistema nervoso utilizza risorse in modo costante. Aumenta la tensione interna, peggiora la qualità del sonno profondo e altera il recupero. Così la mattina il corpo riparte già parzialmente scarico. Molte persone mi dicono la stessa cosa: “Dormo… ma è come se non bastasse.” Ed è esattamente questo il problema. Non manca il sonno in sé. Manca il recupero vero.

C’è poi un altro aspetto che vedo molto spesso collegato a questa condizione: il ritmo del cortisolo. Il nostro organismo dovrebbe avere un’attivazione fisiologica al mattino per aiutarci a partire con energia. Ma quando stress, tensione continua e cattivo recupero si protraggono nel tempo, questo equilibrio si altera. Alcune persone si svegliano già “consumate”, altre partono bene ma crollano rapidamente entro metà mattina.

Ed è qui che molti iniziano a entrare in un circolo pericoloso. Più si sentono stanchi, più cercano stimoli rapidi. Ma il corpo non ha bisogno di essere forzato. Ha bisogno di recuperare efficienza.