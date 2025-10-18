Si è tenuto ieri sera, presso il Ristorante “Il Cinghiale” di Polla, in un clima di emozione e continuità, il passaggio della campana del Lions Club Teggiano-Polla-Tanagro tra il presidente uscente Vincenzo Santini e il nuovo Presidente, per l’annata sociale 2025-2026, Maria Vittoria Maradei.

A nome di tutto il club è intervenuto il cerimoniere Walter Nicodemo che ha espresso un sentito ringraziamento al presidente uscente per la dedizione e l’esempio offerto durante il suo mandato. Durante il suo intervento, Vincenzo Santini ha ripercorso le attività portate avanti nel corso della sua presidenza, sottolineando in particolare i progetti con le scuole che hanno coinvolto la maggior parte degli alunni e studenti del Vallo di Diano e i numerosi service realizzati nel campo della prevenzione in generale e della salute in particolare.

Ha, inoltre, ringraziato i soci per il sostegno ricevuto, evidenziando il valore della collaborazione e dello spirito di servizio che anima il sodalizio. Maria Vittoria Maradei nel suo primo saluto ufficiale ha presentato il nuovo consiglio direttivo, ha ringraziato il presidente uscente per l’ottimo lavoro svolto e, sicura del supporto che le sarà offerto da tutti i soci, impegnerà tute le sue energie per continuare nel solco tracciato, annunciando che il programma dettagliato dell’annata sarà illustrato durante la prossima festa di apertura dell’annata sociale 2025-2026.

Presenti al momento del passaggio di consegne, tra gli altri, il vicepresidente Giuseppe Viola, il segretario Pasquale Lamattina, il tesoriere Giampiero Cafaro, il consigliere Michele Pagano ed i soci fondatori Angelo Pagano e Giuseppe Pinto.

La cerimonia si è conclusa con una sontuosa cena preparata dallo chef Michele Loisi e con un brindisi augurale a suggellare idealmente il passaggio di testimone e l’inizio di un nuovo anno di impegno sul territorio del Vallo di Diano.