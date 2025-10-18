Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Potenza continua ad intensificare l’attività di controllo del territorio grazie alla capillare presenza delle Compagnie e delle Stazioni dipendenti.

Ieri sera i Carabinieri della Compagnia di Viggiano hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio per contrastare ogni tipo di illecito ed assicurare la massima presenza nell’ambito urbano così come in quello rurale.

Per questo motivo è stata rafforzata la vigilanza sulle strade comunali e statali, nei luoghi di aggregazione e nei principali esercizi pubblici. Passate al setaccio le campagne circostanti con positivi riscontri sul piano del contrasto agli illeciti.

I militari hanno denunciato 5 persone fra i 19 e i 53 anni, di cui 2 extracomunitari per ingresso e soggiorno illegale sul territorio italiano.

Un altro extracomunitario è stato trovato in possesso di un permesso internazionale di guida risultato falso mentre un italiano residente in provincia è stato sorpreso alla guida in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico di 1,24 g/l. Un altro italiano, sempre della provincia, è stato denunciato per porto abusivo di strumenti atti ad offendere.

Sono stati controllati 42 veicoli, identificate 64 persone, elevate 7 contravvenzioni al Codice della Strada per una somma complessiva di 4.634 euro, ritirate 4 patenti di guida, posti sotto sequestro 2 coltelli a serramanico, eseguite 3 perquisizioni personali e veicolari. Controllati poi esercizi pubblici e casolari abbandonati.

Si precisa che per ognuno degli indagati vige la presunzione di non colpevolezza e che gli accertamenti investigativi sono stati sviluppati nella fase delle indagini preliminari in attesa di passare al vaglio giurisdizionale durante il processo, in contraddittorio con la difesa.

La sinergia tra controlli rigorosi e presenza attiva sul territorio continua a costituire una strategia fondamentale per i Carabinieri del Comando Provinciale di Potenza quotidianamente impegnati a rafforzare il senso di sicurezza tra i cittadini dell’intera provincia.